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Минпромторг составил новый список системообразующих предприятий из 246 компаний

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Минпромторг составил новый список системообразующих предприятий из 246 компаний

Москва, 21 апреля. Новый список системообразующих предприятий, составленный Минпромторгом РФ, состоит из 246 компаний. Перечень опубликован на сайте министерства.

Ведомство сообщает, что компании были отобраны по 15 отраслям.

«Данные отрасли будут дополняться новыми предприятиями, которые будут соответствовать установленным критериям», — отмечается в сообщении на сайте, передает «Газета.ру».

В частности, в перечне представлены предприятия авиационной, автомобильной, легкой, радиоэлектронной промышленности, а также судостроительной, железнодорожной, химической, энергетической отраслей.

Ранее правительственная комиссия определила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий.

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Источник: Газета.ру
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