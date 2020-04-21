В Алтайском крае за сутки обнаружили 41 человека с коронавирусом

Барнаул, 21 апреля. За минувшие сутки наличие опасной коронавирусной инфекции подтвердилось у 41 жителя Алтайского края. Кроме того, вспышка инфекции произошла на Корбалихинском руднике. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

В сообщении говорится, что с опасным заболеванием в медицинское учреждение региона были доставлены 37 сотрудников Корбалихинского рудника. Отмечается, что первый случай заражения был зафиксирован у одного из работников предприятия на прошлой неделе.

За прошедшие сутки был выявлен еще 41 случай заражения опасной коронавирусной инфекцией. Общее количество инфицированных жителей региона достигло 127, в том числе 11 детей. Девять пациентов успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц, передает телеканал «360».

В данный момент все зараженные граждане помещены под наблюдение врачей в инфекционный госпиталь Рубцовска.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был официально зарегистрирован в Алтае 29 марта. Пациентом инфекционной больницы стала жительница Барнаула, вернувшаяся из Доминиканской Республики.

По последним данным, в РФ зарегистрированы 52763 случая заражения опасной инфекцией. Лидером по количеству инфицированных граждан является Москва. Жертвами коронавируса с начала пандемии стали 456 россиян, 3863 человека побороли заболевание и были выписаны из медцентров. Всего в мире заражены более 2,5 миллиона человек, свыше 170 тысяч скончались.