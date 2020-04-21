Ученые назвали единственный способ побороть эпидемию коронавируса

Москва, 21 апреля. Единственный способ победить эпидемию коронавируса — это начать массовую вакцинацию населения. Так считает профессор иммунологии Эрик Вивье.

По его словам, естественный иммунитет, вырабатывающийся организмом, создает защиту от коронавируса лишь на небольшой промежуток времени. Так, например, у пациентов в Южной Корее симптомы появлялись вновь вскоре после болезни. Специалисты полагают, что коронавирусная инфекция, как герпес, способна переходить в хроническую форму.

Ситуация осложняется тем, что про новый коронавирус до сих пор практически ничего неизвестно. Ученые, к примеру, не могут точно сказать, у кого более эффективные антитела — у людей, переболевших коронавирусом в тяжелой форме или в легкой. Все это делает крайне маловероятным выработку коллективного иммунитета, а поэтому встает острая необходимость в создании вакцины.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил правительству ускорить процесс регистрации новой вакцины и ввоза медицинского оборудования для лечения коронавируса. Российский лидер также добавил, что власти могут выделить дополнительное финансирование, чтобы ускорить создание вакцины.

Поиск эффективного средства для борьбы с коронавирусом идет не только в России, но и в США. Как сообщает «Газета.ру», в стране проводятся испытания более 70 методик лечения коронавируса. Планируется 211 таких исследований.