ЛНА предотвратила попытку наступления боевиков ПНС Ливии в аль-Ватые

Триполи, 21 апреля. В Ливийской национальной армии (ЛНА) сообщили о предотвращении попытки наступления боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в районе Аль-Ватыя. Официальный спикер ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари опубликовал соответствующее заявление на своей странице в Facebook.

Террористы и наемники ПНС Ливии предприняли попытку наступления к авиабазе Аль-Ватыя — боевики пытались провести разведку боем, чтобы проверить боеспособность подразделений ЛНА. Армия Халифы Хафтара отразила атаку и в ходе преследования противника захватила турецкий военный автомобиль и бронетехнику. Кроме того, генерал-майор ЛНА сообщает о большом количестве убитых и раненых в рядах ПНС.

Военнослужащие ЛНА прекратили преследование отрядов боевиков в районе Аль-Джамиль — теперь силы ЛНА контролируют Аль-Акрабию. Также продолжает поступать информация о новых районах, перешедших под контроль ЛНА.

Тем не менее, несмотря на существенные потери, боевики, подконтрольные главе ПНС Ливии Файезу Сарраджу, продолжают атаковать позиции ЛНА и обстреливать мирных жителей — 20 апреля от огня триполийских бандформирований погибли по меньшей мере пятеро гражданских, в числе которых были подросток и пожилой мужчина.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало об обеспокоенности ООН в связи с мародерствами боевиков ПНС в Сурмане после захвата города бандформированиями Триполи. Согласно данным, предоставленным международной организацией, подконтрольные Файезу Сарраджу вооруженные формирования нападают на местных жителей, выражающих лояльность Халифе Хафтару — в назидание другим боевики устраивают публичные казни.

Также сообщается, что триполийские власти освободили свыше 400 заключенных из тюрем без проведения соответствующих проверок и разбирательств в суде.