Названы самые безопасные страны в период пандемии

Москва, 21 апреля. Эксперты назвали самые безопасные страны в период пандемии коронавируса. Исследователи фонда Deep Knowledge Group оценили работу правительств по сдерживанию опасной инфекции.

Как пишет издание Express, баллы проставлялись не только за объем принятых мер, но и за их эффективность. По мнению аналитиков, лучше всех справиться с коронавирусом удалось Израилю. При этом попадание Израиля в список лидеров не удивило специалистов.

«Если учесть, что страна находится в состоянии постоянного кризиса и имеет большой опыт в плане закрытия границ и чрезвычайных ситуаций», — подчеркнули они.

На данный момент в Израиле числится 181 умерший, заболевших — 13 883 человека. Эксперты считают, что пик заболеваемости в этой стране уже пройдет, и скоро число зараженных снизится. На втором месте оказалась Германия (4598 смертей и 143 457 заболевших, выздоровели больше 95 тысяч человек). В европейской стране готовы бесплатно лечить инфицированных коронавирусом иностранцев.

Тройку лидеров замыкает Южная Корея. Она стала второй страной, где после Китая начали фиксировать наибольшее суточное число зараженных. При этом правительству удалось переломить ситуацию. За сутки в апреле здесь регистрируют около 10 новых случаев заражения.

Кроме того, в списке надежных стран Австралия, Китай, Новая Зеландия, Тайвань, Япония, Сингапур, а также Гонконг.

Напомним, из московских больниц были выписаны еще 219 выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число поборовших опасное заболевание возросло до 2057 человек.