Курс доллара превысил 76 рублей

Москва, 21 апреля. Курс доллара составил 76,0030 рубля после открытия торгов в Москве. На фоне ослабления стоимости нефти курс валют не демонстрирует резкого роста.

Ранее Центробанк установил свой курс доллара на 21 апреля, который составляет 74,6657 рубля. По сравнению с предыдущим днем, курс ЦБ вырос на 72,16, копейки.

Отметим, что курс евро на открытии торгов составил 82,31 рубля. Центробанк установил на 21 апреля курс евро в размере 81,1019 рубля, пишет «Газета.ру».

Ранее глава ВТБ Андрей Костин спрогнозировал укрепление курса рубля в 2021 году. По его словам, недавний рост доллара на 15% произошел в пределах, допустимых для банков. Кроме того, Костин полагает, что курс доллара не превысит 80 рублей.

Как рассказал создатель клуба венчурных инвесторов ITLeaders и консалтинговой компании Klopenko Group Егор Клопенко, у рубля сейчас есть надежная подушка безопасности, что позволит удерживать текущий курс на протяжении всего года даже при низких ценах на нефть.

Напомним, курс рубля упал после обрушения стоимости нефти на мировом рынке, произошедшего в начале марта, когда странам-добытчикам не удалось договориться о продлении сделки ОПЕК+. 20 апреля впервые в истории стоимость американской нефти WTI упала ниже нуля. Причиной стали опасения инвесторов из-за переполненных на фоне пандемии коронавируса нефтехранилищ.