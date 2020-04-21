Аналитик объяснил, почему заводам не будут доплачивать за покупку обвалившейся нефти

Цены на нефть минувшей ночью в прямом смысле слова «пробили дно», став отрицательными, однако это вовсе не означает, что заводам кто-то будет доплачивать за покупку сырья. С чем была связана ночная «нефтяная лихорадка» и как она отразится на рынках, в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал эксперт Института энергетики и финансов Николай Иванов.

В ночь на вторник, 21 апреля, цены на нефть марки WTI (речь идет о фьючерсе с поставкой в мае) упали впервые в истории до отрицательных значений. В момент котировки достигали минус 40,32 доллара за баррель.

«Это страшно, и неизвестно, к чему это приведет. Такого события никогда не было — это просто какая-то катастрофа маленькая произошла. Сработали, видимо, стоп-лоссы так называемые — когда автоматически происходит продажа после достижения цен определенной нижней границы», — сказал Николай Иванов в комментарии ФАН.

Многие называли причиной рекордного обвала цен на нефть переполненность нефтяных хранилищ в США. Однако, по мнению Николая Иванова, на самом деле все обстоит не так.

«Они заполнены примерно наполовину. То есть резервы были, но затоваренность физического рынка повлекла за собой значительно усиленную реакцию финансового нефтяного рынка — игроки финансовых инструментов многократно усиливают все тенденции», — объяснил Николай Иванов.

Примерно то же самое произошло после заседания ОПЕК+ 6 марта в Вене, когда участникам встречи не удалось согласовать сделку. Тогда цены на нефть тоже пошли вниз, потянув за собой финансовые рынки.

«Произошло резкое падение. То есть дело не в том дело, что произошло на физическом рынке что-то внезапное. Финансовый рынок понимает: если нефть падает, значит — надо играть на падение. То же самое произошло и сейчас, только значительно сильнее», — сказал эксперт.

Произошедшее с фьючерсами на нефть можно объяснить солидарными действиями игроков финансового нефтяного рынка. При этом Николай Иванов исключил возможность сговора между ними.

«Они никак между собой не сговаривались. Просто, когда все понимают, что падают цены и надо что-то делать: закрываются майские фьючерсы, надо избавляться от этих активов. Вот они все разом избавились [от них]», — считает эксперт по энергорынкам.

Отрицательная цена на нефть вовсе не означает, что заводам за покупку сырья кто-то собирается доплачивать. Николай Иванов объяснил, как «нефтяная лихорадка» может сказаться на реальной торговле нефтью.

«На физическую составляющую рынка это никак практически не повлияет. Никто не будет доплачивать заводам за то, чтобы взяли эту нефть. Отрицательная цена не так работает, потому что эти цены не означают физической поставки. Это не поставочные фьючерсы. Это бумажная торговля, когда все вдруг решили все продать их. Покупателей нет, и все решили избавиться от этих активов — такая истеричная реакция рынка», — резюмировал Николай Иванов.

Напомним, падение спроса на нефть произошло на фоне пандемии COVID-19, из-за которой многие государства закрыли свои границы, а предприятия — временно прекратили работу. Негативно на ситуацию повлияло и безрезультатное заседание ОПЕК+ в марте, когда альянсу не удалось договориться о новой сделке. Соглашение было одобрено лишь в середине апреля, однако пока это не помогло стабилизировать цены на нефть.