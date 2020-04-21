Морозов рассказал о серьезном осложнении, вызываемом коронавирусом

Москва, 21 апреля. Одним из осложнений заболевания коронавирусной инфекцией может стать ДВС-синдром. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Комитет Госдумы по охране здоровья намерен направить в министерство здравоохранения предложение о корректировке клинических рекомендаций по лечению коронавируса, так как одним из осложнений заболевания может стать ДВС-синдром. В беседе с корреспондентом «Парламентской газеты» Дмитрий Морозов заметил, что ввиду возможного серьезного осложнения необходимо «оперативно внести изменения в клинические рекомендации по ведению пациентов с коронавирусной инфекцией».

«Понимаем, что это не обязанность депутатов, однако в нашем комитете работают действительно сильные специалисты — например, Валерий Анатольевич Елыкомов — один из ведущих гематологов страны. Стало очевидно, что в случае COVID-19 одно из осложнений — развитие ДВС-синдрома», — сказал парламентарий Морозов.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья подчеркнул, что рекомендации обновляются раз в несколько дней.

Отметим, ДВС-синдром — это опасное нарушение комплекса реакций организма, направленных на предупреждение и остановку кровотечений.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. В России предпринимают все необходимые меры для борьбы с коронавирусом: введен режим самоизоляции, закрыты развлекательные центры, рестораны, бары и кинотеатры, школы и вузы работают в дистанционном режиме, многие работодатели перевели свои сотрудников на удаленку. Заведующий лабораторией молекулярной вирусологии ФГБУ НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Андрей Комиссаров считает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией будет снижаться летом.

Академик РАН Феликс Ершов отметил, что люди, у которых коронавирусная инфекция протекает бессимптомно, являются носителями, осуществляющими функции вакцины. Об этом сообщает телеканал «360».