Соболь заранее готовится к провалу на выборах в Госдуму 2021 года

Юрист признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, планирующая участвовать в парламентских выборах в 2021 году, не стала раскрывать подробности своей кампании, однако выразила однозначное недовольство в связи с введением электронной системы голосования. Позиция сторонницы Алексея Навального может свидетельствовать о подготовке так называемой оппозицией заранее планируемого сценария развития событий.

Отвечая на вопросы зрителей в эфире онлайн-трансляции «МБХ медиа», Соболь подтвердила, что действительно намерена принять участие в запланированных на 2021 год выборах в Государственную думу. Юрист ФБК подчеркнула, что ее предвыборная кампания уже началась. При этом она отметила, что система голосования уже на сегодняшнем этапе подготовки вызывает у нее определенные сомнения.

В любой непонятной ситуации будь «против»

Любовь Соболь напомнила, что приняла решение выдвигаться на выборах в Государственную думу по Центральному избирательному округу Москвы. На сегодняшний день она ведет свою кампанию удаленно в связи с коронавирусной инфекцией и готовит подробную программу на свой избирательный сайт, который намерена запустить в ближайшее время.

Соратница Навального отметила, что в большей степени сложность в подготовке к участию в выборах составляет не сбор необходимых подписей избирателей, а процесс регистрации по ним. Кроме того, по словам Соболь, депутаты нижней палаты парламента уже готовят законопроект о сборе 50% голосов в электронном виде. Как считает юрист ФБК, именно с этим могут быть связаны большие проблемы.

«Я активно выступаю против электронного голосования на выборах. Мы все видели, как эти выборы проходили прошлой осенью, мы видели сбой системы, мы видели утечку данных, о которой писал Алексей Навальный. В суде нельзя добиться результата по обжалованию результатов такого голосования», — подчеркнула Соболь.

Штука для «фальсификации»

По мнению юриста, сегодня со стороны общества к государству якобы нет никакого доверия относительно механизма проведения голосования, так как «власть захочет фальсифицировать выборы», а результаты электронного голосования оспорить будет невозможно.

«Эта штука (электронное голосование. — Прим. ред.), которая изобретена полностью для того, чтобы фальсифицировать выборы, причем фальсифицировать их в очень крупном масштабе. В обычном голосовании можно вбросить какое-то количество бюллетеней, но это все равно не 100%. В электронном голосовании это полностью закрытый ящик, там могут быть любые результаты, там может быть любая явка. Невозможно проконтролировать», — утверждает Любовь Соболь.

Соратница главного «антикоррупционера» страны уверена, что «если власть задумывается о легитимности, то электронным голосованием, наоборот, она достигнет другого эффекта». Очевидно, что преждевременное недовольство Соболь и попытки убедить общественность в планируемых властями «фальсификациях» связаны с тем, что сама она обладает лишь опытом подделки подписных листов, для чего во время ее кампании в 2019 году была организована целая «ферма рисовальщиков» подписей.

Однако собрать голоса несуществующих избирателей в электронном виде юристу будет довольно сложно, и, скорее всего, введение такой системы поставит крест на желании Соболь попасть в Госдуму и стать депутатом. А ни на чем не основанная критика с ее стороны в адрес инициаторов электронного голосования может свидетельствовать о том, что уже на данном этапе соратница Навального осознает всю несостоятельность своей кампании.

Вероятно, Любовь Соболь решила заранее подготовиться не только к самим выборам, но и к своему возможному провалу. Поэтому юрист ФБК всячески пытается убедить общественность в «недоверии» и планируемых властями попытках «фальсификации». Ведь подобная риторика позволяет заложить фундамент для незаконных митингов и акций протеста во время проведения голосования, что является классическим и уже отработанным сценарием так называемой «несистемной оппозиции».

Пан или пропал

Кроме того, Соболь утверждает, что сбора подписей она не боится, так как чувствует «большую поддержку» в своем избирательном округе. Но такое заявление выглядит весьма странно, учитывая, что реакция россиян в Сети на ее решение участвовать в думских выборах доказала, что никаким доверием среди избирателей Соболь не пользуется. В частности, некоторые пользователи напоминали, что ранее юрист ФБК уже запятнала репутацию кандидата своими сомнительными связями с западными спонсорами.

Стоит отметить, что одним из них может оказаться олигарх Михаил Ходорковский. Но в таком случае, очевидно, основной целью кампании Соболь вновь станет создание условий для проведения новых протестных акций, ведь бизнесмен уже давно проявил себя в качестве главного спонсора массовых беспорядков и раскачивания ситуации в России.

Примечательно и то, что прямого ответа на вопрос о порядке выдвижения Соболь дать так и не смогла, ограничившись буквально парой слов о продолжающихся сегодня «переговорах». Однако она не уточнила, с представителями каких именно партий эти переговоры ведет.

Не исключено, что помочь Соболь в регистрации решатся депутаты «Яблока». Однако разногласия между партией и помощницей Навального, возникшие в преддверии выборов в Мосгордуму в 2019 году, могут оказаться серьезным препятствием на пути заключения такой договоренности. Кроме того, заключать новый «союз» с представителями КПРФ для Соболь не представляется возможным, так как ранее руководство ФБК и некоторых высокопоставленных членов партии уличили в тесном сотрудничестве, от чего в первую очередь сильно страдала репутация коммунистов.

Таким образом, у Любови Соболь остается не так много вариантов для продвижения своей сомнительной кампании в 2021 году. Негативная реакция потенциальных избирателей и шаткие перспективы получить поддержку от какой-либо действующей партии практически лишают сторонницу Навального выбора, оставляя лишь проверенную схему искусственно создаваемых протестных движений. Именно таким путем, как это обычно бывает, Соболь может попытаться оправдать очередную политическую неудачу и привлечь внимание к своей персоне путем очередного скандала.