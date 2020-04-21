На карантине. Сергей Жуков. ФАН-ТВ

В проекте «На карантине» ФАН покажет, чем занимаются актеры, политики, спортсмены и другие медийные личности, пока не могут выйти на улицу.

Чтобы хоть как-то развлечь себя на время самоизоляции, многие устраивают челленджи, конкурсы, дают онлайн-концерты... Но вот семья продюсера, певца и бессменного лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова нашла более интересное и полезное занятие — вместе с детьми они записывают сказки! Это большие, серьезные произведения любимых авторов, которые знакомы каждому из нас.