В России резко снизилась оптовая стоимость бензина

Москва, 21 апреля. Оптовая стоимость бензина на российском рынке упала ниже себестоимости, а нефтяным компаниям приходится продавать топливо себе в убыток. Об этом рассказали эксперты агентства «Аналитика товарных рынков».

По данным специалистов, за неделю с 13 по 19 апреля оптовая цена бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) рухнула на 4,2 тысячи рублей (11% стоимости) и 20 апреля достигла отметки 35,77 тысячи рублей за тонну в европейской части страны. При этом, по словам гендиректора «Аналитики товарных рынков» Михаила Турукалова, издержки нефтяных компаний (акцизы, НДС, НДПИ и прочее) составляют чуть более 38 тысяч рублей за тонну, пишет НСН со ссылкой на РБК. Все это приводит к тому, что компаниям приходится продавать бензин себе в убыток.

Эксперты указали, что одной из причин обрушения цен на топливо стало падение потребительского спроса, передает «Газета.ру». Поскольку в России сейчас введен режим изоляции в связи с распространением коронавируса, автомобильный трафик резко снизился, а объемы продаж бензина на АЗС упали примерно в два раза. Как пояснил аналитик Сбербанка Андрей Громадин, при такой ситуации на рынке производители готовы снижать цены на топливо на бирже, сообщает «Царьград».

Ранее сообщалось, что в России начала снижаться розничная стоимость бензина. Заметнее всего топливо подешевело в Сибирском ФО.