Дочь Успенской опубликовала фотографию с обнаженными ягодицами

Москва, 21 апреля. Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина показала поклонникам новую фотографию. Девушка опубликовала снимок в социальной сети Instagram.

На изображении она позирует, обнажая округлые формы. При этом Плаксина сидит на диване в коротком домашнем платье. Тонкая ткань приподнята, из-за нее видно фигуру девушки. Плаксина подписала пост фразой «Color palette», что в переводе гласит как «цветовая палитра». Вероятно, девушка имела в виду свое разноцветное платье.

Пользователям пришлась по душе фотография.

«Танечка, ты очень красивая, у тебя очень красивая фигурка. Желаю тебе удачи и всего самого доброго», — написали они. «Отличное фото! Очень чувственное, так держать, на дураков не стоит обращать внимание», — подчеркнули другие.

Ранее Успенская сделала довольно неожиданное признание. Она намекнула на новые отношения после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной. В ее жизни появился новый мужчина, которого она представит публике в самое ближайшее время. При этом в хештегах Успенская начала указывать такие слова, как «страсть» и «надежда».

Напомним, исполнительница состоит в браке с четвертым мужем бизнесменом Александром Плаксиным. Именно от него она родила свою единственную дочь Татьяну, которая не так давно обвинила мать в побоях и истязаниях.

Ранее, в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ Плаксина рассказала, что мать издевалась над ней. Певица отвергла все обвинения, сославшись на то, что психическое здоровье ее дочери «пошатнулось». Успенская сообщила, что после этого случая «продажные журналисты» пытаются «разрушить ее семью».