Продюсер «Ласкового мая» Разин назвал сроки возобновления концертной деятельности в России

Москва, 21 апреля. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин считает, что концертная деятельность в России возобновится с 15 июня. Соответствующее сообщение с прогнозом по поводу сроков возобновления концертной деятельности он написал в своем профиле в социальной сети Instagram.

По его словам, в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге она будет длиться только до 10 ноября, так как россиян в этих регионах начнут вакцинировать, и культурных мероприятий до конца года не будет. Продюсер группы «Ласковый май» добавил, что это ограничение будет касаться только жителей указанных регионов.

«Также хочу сообщить, что за рубежом, в Европе, в скандинавских странах, а также в Соединенных Штатах Америки все массовые мероприятия отменяются до конца этого года и проводиться вообще не будут», — написал Разин.

Авиаперелеты за границу будут восстановлены только в следующем году, уверен Андрей Разин.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Об этом напоминает телеканал «360». 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире, пишет «Царьград». Российские власти предпринимают все необходимые меры для борьбы с распространением коронавируса.

В частности, в регионах введен режим самоизоляции, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленный режим работы, а школьники и студенты продолжают обучение дистанционно. Кроме того, закрыты развлекательные центры, бары, рестораны, кинотеатры, отменены концерты. Россиян в общественных местах просят находиться друг от друга на расстоянии не менее полутора метров.

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что около 139 тысяч граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новым коронавирусом. Врач-инфекционист Владимир Никифоров заметил, что коронавирус имеет странности. По его словам, бывает так, что анализы пациента свидетельствуют о необходимости поместить его в реанимацию, а сам человек чувствует себя неплохо, пишет «Газета.ru».