Роспотребнадзор назвал число людей, находящихся под наблюдением из-за коронавируса

Москва, 21 апреля. Около 139 тысяч граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новым коронавирусом. Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора. Как уточнили специалисты, эксперты провели 2,1 миллиона тестов на коронавирус.

«Под медицинским наблюдением в России остаются 139 тысяч человек», — уточнили в ведомстве.

За последние сутки провели 89 тысяч исследований.

Напомним, заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал об «адском» труде медиков во время пандемии. Как заявил врач, он считает правильными меры против коронавируса. Он добавил, что людей надо ограничивать, чтобы сдержать распространение инфекции.

Ранее все государства-члены Генеральной ассамблеи ООН поддержали резолюцию, которая предусматривает запрет на спекуляцию вакциной от коронавируса, которую предполагается создать.

Генассамблея подтверждает ключевую роль системы ООН в координации глобальных усилий по контролю за распространением коронавируса. Согласно резолюции, члены ГА ООН отмечают ключевую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с вирусом.

Также в документе подчеркивается, что Генассамблея просит генерального секретаря установить подходы к оперативному расширению производства и укреплению цепей поставок для обеспечения справедливого, прозрачного, оперативного доступа к распространению защитных средств, тестов и основных предметов медицинского назначения, необходимых в борьбе с коронавирусом.