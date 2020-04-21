Минпромторг РФ расширил перечень автомобилей, попадающих под налог на роскошь

Москва, 21 апреля. Минпромторг РФ расширил перечень автомобилей, попадающих под действие налога на роскошь. В список, опубликованный на сайте ведомства, вошли 1,3 тысячи моделей.

Чтобы посчитать сумму налога на автомобиль, попадающий под налог на роскошь, необходимо умножить мощность двигателя в лошадиных силах на налоговую ставку, которую каждый регион выбирает самостоятельно. Затем полученная сумма умножается на «роскошный» коэффициент: для автомобилей стоимостью от трех до пяти миллионов рублей он составляет 1,1, для машин в ценовом диапазоне от пяти до 10 миллионов — 2, а для более дорогих авто — 3. Кроме того, налог на роскошь перестает применяться после достижения автомобилем определенного возраста — для некоторых моделей повышенная ставка действует всего один–три года.

В категорию машин стоимостью от трех до пяти миллионов рублей, облагаемых налогом на роскошь, попали некоторые модели, которые потребители не воспринимают как премиальные. Так, в списке оказались Mazda CX-9, Honda Pilot и Jeep Wrangler, а также некоторые комплектации Nissan Murano, Kia Stinger GT и Volkswagen Teramont. Всего в данную категорию попали 632 автомобиля.

Кроме того, в перечень Минпромторга вошли 486 машин стоимостью от пяти до десяти миллионов рублей (например, бренды Volvo, Porsche, Mercedes-Benz, Maserati, Lexus, Land Rover), 100 автомобилей, цена которых составляет 10–15 миллионов (Bentley, Aston Martin, BMW, Ferrari, Jaguar, Lamborghini), а также 82 модели стоимостью свыше 15 миллионов рублей (Bugatti, Rolls-Royce).