Эксперты Роскачестве дали советы, как правильно хранить продукты в холодильнике

Москва, 21 апреля. Эксперты Роскачества объяснили, как правильно хранить продукты в холодильнике. Подробные советы представлены в официальном сообщении организации.

Специалисты отмечают, что нужно хранить продукты в упаковках или под закрытыми крышками. Это необходимо для того, чтобы одни продукты не пахли другими. Также «в случае порчи споры плесени не будут разлетаться по холодильнику».

«Закрывайте емкости, а если продукт в распечатанной упаковке или на тарелке, заворачивайте в фольгу», — советуют в Роскачестве.

В рекомендациях говорится, что продукты с запахом нужно хранить на отдельных полках, а готовые продукты нельзя держать рядом с сырым мясом и полуфабрикатами. По словам экспертов, сливочное масло, сыр и яйца быстрее других продуктов впитывают запахи.

Кроме того, лучше не размещать на дверце холодильника скоропортящиеся продукты. В данном случае речь идет о твороге, охлажденном мясе. Последний продукт, как отмечают в Роскачестве, лучше помещать глубже, но не убирать в морозильную камеру, так как там мясо становится менее сочным.

Содержимое консервных банок лучше не оставлять в них. В организации предупреждают, что может появиться металлического привкуса из-за окисления поверхности банки после ее вскрытия.

Также яйца эксперты советуют хранить в закрытой упаковке и мыть перед употреблением в обязательном порядке. Дело в том, что они могут быть переносчиками сальмонеллы. Яйца с трещинами лучше сразу использовать. В Роскачестве поясняют, что, скорее всего, в них уже занесены микробы, поэтому продукт начнет быстро портиться.

Ранее эксперты Роскачества рассказали о правилах хранения круп и муки дома. Отмечается, что главой причиной порчи круп и муки является воздействие на них кислорода, из-за которого окисляются содержащиеся в крупе жиры. Именно поэтому, как подчеркивают специалисты, появляется прогорклый вкус. Чем больше жиров в зерне, тем быстрее оно будет портится, пояснили в Роскачестве.

Как пишет «Газета.ru», Роскачество проверило качество вина в картонных упаковках в России. Специалисты отмечают, что вино в пакетах удобнее в использовании, однако чаще всего в магазинах в пакетах встречается не вино, а винный напиток из дешевого виноматериала.