Цена американской нефти WTI ушла «в минус». События дня. ФАН-ТВ

Стоимость американской нефти WTI ушла «в минус» Минувшим вечером произошло историческое для нефтяного рынка событие. Цена нефти американской марки WTI впервые опустилась до отрицательных показателей. В ходе торгов фьючерсы с поставкой в мае снижались более чем на 136% — до минус $6,65 за баррель. По завершении торгов на товарной бирже в Нью-Йорке стоимость остановилась на отметке в -$37,63 за баррель. Эксперты связывают это с невиданным до настоящего времени обвалом спроса, который в свою очередь является последствием распространения коронавирусной инфекции COVID-19. К утру черное золото WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению, достигнув отметки в $2,21 за баррель. К слову, июньские фьючерсы на нефть Brent на торгах тоже снижалась и сейчас держатся на уровне $25,70.

Дональд Трамп приостановит иммиграцию в США Дональд Трамп объявил, что иммиграция в США будет приостановлена на время борьбы с эпидемией. Американский президент объяснил это необходимостью сохранить рабочие места для граждан, в сегодняшних условиях нестабильной экономики. Отметим, Штаты продолжают лидировать по числу зараженных коронавирусом. По данным университета Джонса Хопкинса заболели уже 786 968 человек, почти 42,5 тысячи умерли.

В России упали оптовые цены на бензин В России произошел обвал оптовых цен на бензин, об этом заявляют эксперты агентства «Аналитика товарных рынков». По данным исследования, нефтяники продают топливо себе в убыток. Самое активное падение пришлось на период с 13 по 19 апреля. Например, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость тонны АИ-92 опустилась на 11 процентов — до 35,77 тысячи рублей. При этом издержки компаний, включающие акциз, выплаты в бюджет по демпферу, НДС и НДПИ, составляют 38,07 тысячи рублей за тонну. Вероятно, и это стало последствием значительного снижения трафика из-за эпидемии.