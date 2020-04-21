Цена американской нефти WTI ушла «в минус». События дня. ФАН-ТВ

Стоимость американской нефти WTI ушла «в минус»
Минувшим вечером произошло историческое для нефтяного рынка событие. Цена нефти американской марки WTI впервые опустилась до отрицательных показателей. В ходе торгов фьючерсы с поставкой в мае снижались более чем на 136% — до минус $6,65 за баррель. По завершении торгов на товарной бирже в Нью-Йорке стоимость остановилась на отметке в -$37,63 за баррель. Эксперты связывают это с невиданным до настоящего времени обвалом спроса, который в свою очередь является последствием распространения коронавирусной инфекции COVID-19. К утру черное золото WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению, достигнув отметки в $2,21 за баррель. К слову, июньские фьючерсы на нефть Brent на торгах тоже снижалась и сейчас держатся на уровне $25,70.
Дональд Трамп приостановит иммиграцию в США
Дональд Трамп объявил, что иммиграция в США будет приостановлена на время борьбы с эпидемией. Американский президент объяснил это необходимостью сохранить рабочие места для граждан, в сегодняшних условиях нестабильной экономики. Отметим, Штаты продолжают лидировать по числу зараженных коронавирусом. По данным университета Джонса Хопкинса заболели уже 786 968 человек, почти 42,5 тысячи умерли.
В России упали оптовые цены на бензин
В России произошел обвал оптовых цен на бензин, об этом заявляют эксперты агентства «Аналитика товарных рынков». По данным исследования, нефтяники продают топливо себе в убыток. Самое активное падение пришлось на период с 13 по 19 апреля. Например, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость тонны АИ-92 опустилась на 11 процентов — до 35,77 тысячи рублей. При этом издержки компаний, включающие акциз, выплаты в бюджет по демпферу, НДС и НДПИ, составляют 38,07 тысячи рублей за тонну. Вероятно, и это стало последствием значительного снижения трафика из-за эпидемии.
Врачи, пострадавшие от COVID-19, получат выплаты
Медработники Петербурга, заразившиеся COVID-19, получат серьезную материальную поддержку. Проект постановления накануне принял губернатор Северной столицы Александр Беглов. По данным пресс-службы Смольного, в случае заражения коронавирусом, будет выплачиваться 300 тысяч рублей. Если последствия инфицирования привели к инвалидности 500 тысяч рублей. В случае смерти семья медика получит миллион рублей. Добавим, проект распространяется на медицинских работников государственных учреждений здравоохранения и социального обслуживания населения Петербурга, заразившихся именно вследствие оказания помощи пациентам.