В России ожидается резкое падение продаж автомобилей

Москва, 20 апреля. Продажи новых легковых автомобилей и легких коммерческих авто в России в 2020 году при пессимистичном сценарии могут упасть до 50%. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Boston Consulting Group.

Как уточнили специалисты, из-за пандемии коронавируса спрос на машины может упасть значительно, только при оптимистическом прогнозе он уменьшится на 20%.

Директор московского офиса BCG, глава направления «Автомобилестроение» в BCG СНГ Эдуард Черкин подчеркнул, что в РФ ожидается сокращение от 20 до 50%. Согласно первому, самому оптимистичному сценарию, уменьшение продаж автомобилей в РФ в 2020 году составит 19% (до 1,4 миллиона авто), в 2021 году — 3%.

Как пишет ТАСС, самый пессимистичный прогноз говорит о том, что продажи в этом году упадут на 48% (до 900 тысяч машин), а в 2021 году — на 31%.

Напомним, академик РАН Феликс Ершов заявил, что пандемия коронавируса пойдет на спад после того, как им заразятся 70-80% популяции. По словам специалиста, сейчас коронавирус разносят здоровые носители, которые выполняют функцию естественной вакцины и способствуют созданию коллективного иммунитета.

Академик подчеркивает, что если большая часть населения не заразится инфекцией, то существует риск второй волны эпидемии.

Ранее академик РАН Сергей Недоспасов заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса вполне вероятна, однако она будет слабее. Он говорит, что для защиты миллиона человек от инфекции, требуются сотни тысяч доноров плазмы, передает «Газета.ру».

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заразились уже более два миллиона человек в 185 странах, более 150 тысяч пациентов умерли.