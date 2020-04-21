Обнаружены преимущества людей с ВИЧ перед COVID-19

Москва, 21 апреля. На ранних стадиях ВИЧ иммунная система человека активируется и вырабатывает большое количество антител к разным вирусам, поэтому у людей с ВИЧ шанс заражения коронавирусом ниже. Об этом сообщил глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

По его словам, на ранних стадиях ВИЧ иммунная система не снижена, а активирована.

«Когда вирус иммунодефицита попадает в организм, то иммунная система человека начинает активно с ним бороться, в том числе вырабатывается большое количество антител к самым разным вирусам», — отмечает специалист.

Он предполагает, что с коронавирусом эти антитела также справляются.

Покровский объясняет, что у людей с ВИЧ иммунная система в течение 5-10 лет находится в состоянии активации. После этого периода наступает перенапряжение и ее ослабление. Поэтому у людей на ранней стадии ВИЧ есть преимущество перед коронавирусом.

Специалист подчеркивает, что применение антиретровирусных препаратов, используемых в терапии ВИЧ-инфекции, для профилактики коронавируса бессмысленно, так как их эффективность не доказана.

Недавно французский ученый, лауреат нобелевской премии Люк Монтанье предположил, что якобы создавшие коронавирус специалисты «хотели создать вакцину против СПИДа». Однако замглавы НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора, вирусолог Александр Семенов развеял этот миф. Он подчеркнул, что в любом РНК-содержащем вирусе есть гомологичные структуры и это не делает их связанными.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.