Нилов предложил организовать карантинные лагеря для потерявших работу мигрантов

Санкт-Петербург, 21 апреля. Трудовых мигрантов, лишившихся работы из-за распространения коронавируса, необходимо отправлять из России на родину и селить в карантинных лагерях. Таким предложением поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю и регламенту Олег Нилов на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».

По мнению Нилова, вопрос возвращения уволенных мигрантов необходимо решать на межправительственном уровне.

«Первое, с чего надо начинать работу — получить информацию о безработных. Тех, кто остался на обочине жизни. Эту задачу нужно решать, не дожидаясь других последствий: социальных, медицинских, криминальных», — передает слова парламентария корреспондент Федерального агентства новостей.

Нилов отметил, что для трудовых мигрантов, возвращающихся на родину, в их родных странах можно организовать карантинные, в том числе и палаточные лагеря. Однако данная инициатива не нашла отклика у президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова, который выступил с критикой предложения российского парламентария.

«Палаточные города — это нереально. Он пробовал в палатке жить? Я два года жил в палатке в Афганистане. Летом там духотища. Мухи будут приносить из ямы на еду», — возмутился Баратов.

Президент узбекского землячества подчеркнул, что на вывоз всех мигрантов потребуется потратить несколько миллионов долларов. По мнению Баратова, проблему потерявших работу приезжих можно решить, обеспечив уволенных иностранцев питанием.