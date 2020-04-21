В МГУ оценили возможность бума рождаемости в России после пандемии

Москва, 21 апреля. Эксперты оценили возможность бума рождаемости в России после окончания эпидемии коронавируса. По словам доктора экономических наук, профессора, заведующей кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Ирины Калабихиной, спекуляции на тему «самоизоляция в период COVID-19 приведет к буму рождения» излишни.

Как пишет газета «Известия», люди планируют рождение детей, используют средства контрацепции.

«Если экономические потери в доходах населения и бизнеса будут чувствительны, то это может повлиять на откладывание рождения до восстановления ситуации», — напомнила она.

По мнению ученого, на число рождения детей влияют многие факторы.

Ранее все государства-члены Генеральной ассамблеи ООН поддержали резолюцию, которая предусматривает запрет на спекуляцию вакциной от коронавируса, которую предполагается создать.

Генассамблея подтверждает ключевую роль системы ООН в координации глобальных усилий по контролю за распространением коронавируса. Согласно резолюции, члены ГА ООН отмечают ключевую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с вирусом.

Также в документе подчеркивается, что Генассамблея просит генерального секретаря установить подходы к оперативному расширению производства и укреплению цепей поставок для обеспечения справедливого, прозрачного, оперативного доступа к распространению защитных средств, тестов и основных предметов медицинского назначения, необходимых в борьбе с коронавирусом.