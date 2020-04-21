Москва, 21 апреля. В Москве трое пациентов были выписаны, после переливания плазмы, которая содержит антитела к коронавирусу. Об этом сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Отмечается, что пациенты, которым сделали переливание плазмы крови с антителами, справляются с заболеванием быстрее и без серьезных осложнений.

«Двое москвичей, которым была перелита донорская плазма, были выписаны из стационаров через 10 дней после процедур, третьего пациента выписали через 14 дней», — говорит Ракова.

Ранее сообщалось, что власти столицы готовы платить донорам плазмы, которые переболели коронавирусом. Порядок выплат будет установлен уже в ближайшее время.

20 апреля Анастасия Ракова сообщала, что общее число выздоровевших пациентов в Москве составляет более 1,8 тыс. человек. За последние сутки излечились 75 пациентов.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».