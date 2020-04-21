Заслуженный врач России рассказал об «адском» труде медиков во время пандемии

Москва, 21 апреля. Врачам, занимающимся лечением зараженных коронавирусом, приходится работать в тяжелых условиях, рассказал профессор, заслуженный врач России Александр Карабиненко.

По его словам, он не может участвовать в мероприятиях по обслуживанию больных опасным вирусом из-за возраста. По данным НСН, врач уточнил, что условия труда медицинских работников сейчас тяжелые.

«Приходится работать в памперсах по 12 часов в день без перерывов. Ни попить, ни поесть. Это адский труд», — подчеркнул Карабиненко.

Как подчеркнул врач, он считает правильными меры против коронавируса. Он добавил, что людей надо ограничивать, чтобы сдержать распространение инфекции.

Ранее все государства-члены Генеральной ассамблеи ООН поддержали резолюцию, которая предусматривает запрет на спекуляцию вакциной от коронавируса, которую предполагается создать.

Генассамблея подтверждает ключевую роль системы ООН в координации глобальных усилий по контролю за распространением коронавируса. Согласно резолюции, члены ГА ООН отмечают ключевую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с вирусом.

Также в документе подчеркивается, что Генассамблея просит генерального секретаря установить подходы к оперативному расширению производства и укреплению цепей поставок для обеспечения справедливого, прозрачного, оперативного доступа к распространению защитных средств, тестов и основных предметов медицинского назначения, необходимых в борьбе с коронавирусом.