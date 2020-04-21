Жители округа Нью-Йорка подали на ВОЗ в суд из-за халатности в борьбе с коронавирусом

Нью-Йорк, 21 апреля. Жители округа Нью-Йорка обратились в суд с жалобой на действия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в период распространения коронавируса. Американцы обвинили ВОЗ в халатности, пишет газета The Guardian.

По мнению жителей пригорода Нью-Йорка, организация слишком поздно объявила о пандемии коронавируса, а также не дала рекомендации по лечению пациентов. Кроме того, американцы пожаловались, что ВОЗ не проконтролировала действия Китая в борьбе с распространением SARS-CoV-2, не дала необходимые ограничительные рекомендации, а также не смогла скоординировать мировую борьбу с пандемией.

Помимо этого, жители США обвинили организацию в сговоре с китайским правительством — ньюйоркцы считают, что ВОЗ и КНР вместе пытались скрыть всю серьезность ситуации с новым типом коронавируса, пишут «Известия».

Отметим, что сейчас США лидируют по числу заразившихся вирусом SARS-CoV-2 — в стране насчитывается около 800 тысяч случаев. Очаг распространения находится как раз в штате Нью-Йорк, где зарегистрировано более 250 тысяч заразившихся и около 19 тысяч летальных исходов. Всего же по стране умерли свыше 42 тысяч пациентов с коронавирусом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать ВОЗ из-за ситуации с коронавирусом, напоминает Infox.ru. Такое решение американский лидер объяснил ошибками организации в реагировании на распространение COVID-19.