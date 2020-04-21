Скабеева объяснила, зачем нужно рассказывать «страшилки» про коронавирус

Москва, 21 апреля. Рассказывать «страшилки» про коронавирус необходимо, чтобы убедить россиян соблюдать самоизоляцию и сдержать распространение инфекции. Об этом рассказала телеведущая Ольга Скабеева.

По ее словам, чем больше людей информируешь об отрицательной статистике, тем больше они сидят дома.

«Чем больше мы запугиваем людей, чем больше мы их стращаем, тем качественнее они сидят дома и, как следствие, не заболевают», — уточнила она.

В эфире передачи «60 минут» на канале «Россия-1» она добавила, что в результате проведенных двух миллионов тестов количество заразившихся к понедельнику стало значительно меньше.

Ранее доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева заявила, что препараты от коронавируса и вакцина могут появиться лишь через 1,5 года.

Биолог заявила, что уже несколько лабораторий заняты разработкой вакцины, но процесс находится на стадии эксперимента, которая продлится до середины лета. После этого ученые приступят к клиническим испытаниям, состоящим из трех фаз.

По ее словам, третья фаза испытаний может проходить одновременно в нескольких центрах и даже в разных государствах. Специалист отмечает, что на клинические испытания может потребоваться до 2-3 лет. Коронавирус — мировая проблема, поэтому все лаборатории работают в интенсивном режиме.

Согласно последним данным, в России выявлено около 47 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели почти 3,5 тыс. человек.