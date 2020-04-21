ГА ООН выступила за общедоступность вакцины от коронавируса

ООН, 21 апреля. Все государства-члены Генеральной ассамблеи ООН поддержали резолюцию, которая предусматривает запрет на спекуляцию вакциной от коронавируса, которую предполагается создать.

Генассамблея подтверждает ключевую роль системы ООН в координации глобальных усилий по контролю за распространением коронавируса. Согласно резолюции, члены ГА ООН отмечают ключевую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с вирусом.

Также в документе подчеркивается, что Генассамблея просит генерального секретаря установить подходы к оперативному расширению производства и укреплению цепей поставок для обеспечения справедливого, прозрачного, оперативного доступа к распространению защитных средств, тестов и основных предметов медицинского назначения, необходимых в борьбе с коронавирусом.

«Генассамблея призывает немедленно принять меры для недопущения спекуляции, создания неоправданных запасов, что может помешать доступу к безопасным, эффективным, недорогостоящим препаратам, вакцинам, медицинскому оборудованию, которые могут потребоваться для эффективной борьбы с COVID-19», — сказано в резолюции.

Ранее официальный представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявила, что Россия эффективно перепрофилировала медучреждения под инфекционные на фоне распространения коронавируса.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.