Пушков ответил Минздраву Кубани, назвавшему пошив бахил врачами «обычной практикой»

Москва, 21 апреля. Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков ответил Минздраву Краснодарского края, заявившему о том, что пошив бахил медицинским персоналом — это «обычная практика». Комментарий сенатор оставил в своем Twitter-аккаунте.

«Прошу сообщить: кто либо когда-нибудь слышал, как заявили сегодня в Минздраве Краснодарского края, что пошив бахил врачами — это «обычная практика»? Потому что если врачи будут заняты пошивом бахил, а не лечением людей, то бахилы будут, а выздоровевших не будет», — написал Пушков.

Ранее в Сети появилось видео, на котором замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции отчитала врачей и призвала их «не ждать манны небесной», а шить бахилы самостоятельно, напоминает «Дейта». Пушков ранее уже прокомментировал это заявление в Twitter, напомнив кубанской чиновнице, что обеспечить врачей средствами защиты — это ее задача. Также сенатор предложил Игнатенко сшить бахилы самостоятельно, передает телеканал «360».

Прокомментировал высказывание чиновницы и другой член Совета Федерации — Франц Клинцевич. По мнению сенатора, после скандального заявления Игнатенко следовало немедленно освободить от занимаемой должности. Клинцевич отметил, что обеспечением безопасности врачей должны заниматься государство и министерство здравоохранения.