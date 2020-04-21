Депутат Госдумы предложил заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

Москва, 21 апреля. Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в кабмин с предложением оставить на прошлогоднем уровне индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии текущего года. Соответствующее письмо парламентарий направил на имя вице-премьера Марата Хуснуллина.

Депутат напомнил, что предельный размер повышения тарифов на услуги ЖКХ в соответствии с действующим законодательством государство определяет ежегодно. Индексация тарифов во втором полугодии в среднем составит 4%. За аналогичный период прошлого года средний размер индексации равнялся 2,4%.

Парламентарий отметил, что плата за услуги ЖКХ в некоторых регионах страны вырастет в два и более раза.

«Прошу вас рассмотреть возможность оставить индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на уровне 2019 года», — цитирует текст обращения RT.

Сухарев подчеркнул, что предложенная мера позволит предотвратить резкое увеличение расходов на услуги ЖКХ для граждан на фоне связанной с распространением коронавируса сложной экономической обстановки.

В начале апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на видеозаседании президиума Координационного совета по противодействию распространения коронавируса, что россиянам временно не будут отключать коммунальные услуги за долги. Кроме того, правительство запретит начисление пени за просрочку по оплате ЖКУ. Глава правительства подчеркнул, что временный мораторий будет действовать в отношении всех жителей РФ, независимо от их доходов.