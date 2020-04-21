Разведка США узнала об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Вашингтон, 21 апреля. Американские власти изучают разведданные о том, что состояние здоровья верховного руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына якобы ухудшилось после операции, сообщает телеканал CNN.

«США изучают разведывательные данные о том, что здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына находится в серьезной опасности после операции», – сообщает телеканал со ссылкой на свой источник.

Согласно данным из источника, Ким Чен Ын на данный момент проходит курс восстановления после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой. Сообщается, что глава государства находится на своей даче в районе гор Мехянсан в 100 км к северо-востоку от Пхеньяна. 12 апреля в расположенную рядом специализированную клинику для партийной элиты КНДР были якобы вызваны лучшие хирурги страны. Если верить южнокорейскому источнику, то дачу верховного руководителя охраняют более 30 членов личной гвардии и большое количество сотрудников первого управления охраны Пхеньяна.

Источник утверждает, что Ким Чен Ын якобы уже испытывал проблемы с сердцем в августе прошлого года после подъема на гору Пэктусан.

14 апреля сообщалось, что Северная Корея выпустила несколько крылатых противокорабельных ракет в сторону Японского моря. По данным южнокорейских военных, ракеты были выпущены возле прибрежного города Мунчхон. В общей сложности запуск ракет продолжался более 40 минут.