В ВСУ расследуют гибель военного при взрыве миномета, полученного от «Правого сектора»

Луганск, 21 апреля. Проведено расследование взрыва миномета, в результате которого погиб один и пострадали восемь украинских военнослужащих. Об этом со ссылкой на источник сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ЛНР.

В подразделениях ССО Вооруженных сил Украины (ВСУ) проведено разбирательство после разрыва мины в канале ствола миномета во время специальных стрельб на военном полигоне «Ивановка».

В ходе разбирательства установлено, что миномет и боеприпасы были переданы в ТГр СпН ОЦ СО «Север» боевиками национальной гвардии, которые изъяли вооружение в подразделении ДУК «Правый сектор»1 (экстремистская организация запрещена на территории РФ. – Прим. ФАН).

1 Организация запрещена на территории РФ.