Москва, 21 апреля. Амбулаторное лечение пациентов с COVID-19 является знаковым событием для борьбы с коронавирусом, считает доктор и телеведущий Александр Мясников.

«Большинство больных COVID-19 будут лечиться не в больницах, а амбулаторно под наблюдением амбулаторных врачей. Если по любому чиху, симптому мы госпитализируем пациента, то в больнице все равно может быть внутрибольничная инфекция, как бы мы ни огораживали это», — заявил медик.

По словам Мясникова, пациентам на амбулаторном лечении будут выписываться необходимые препараты — тот же набор, который дают больным на стационаре. Медики будут вести пациента по телефону и видеосвязи, периодически его навещая. Специалист уверяет, что это эффективно, потому что в большинстве случаев коронавирус протекает без видимых симптомов.

Ранее Александр Мясников сообщал, что сам перенес COVID-19. По словам доктора, он прошел тест, показавший, что у него есть антитела к коронавирусу. Это свидетельствует о том, что он успешно излечился.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».