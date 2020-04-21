Лолита «поблагодарила» китайцев за карантин

Москва, 21 апреля. Певица Лолита Милявская опубликовала ролик в Instagram, в котором продемонстрировала результат покраски волос в домашних условиях. Также она иронично поблагодарила жителей Китая за карантин.

Поклонники Лолиты любят ее не только за творчество, но и за юмор в социальных сетях. Как и все остальные россияне, звезда не может прибегнуть к услугам профессионального парикмахера в условиях самоизоляции, поэтому ей пришлось совершенствовать свою прическу самостоятельно.

«Я все-таки себя покрасила, и, по-моему, неплохо. Правда, чуть пострадала белая прядь, но я же — не профессионал. Она стала немножко сероватой, да и бог с ней», — демонстрирует результат знаменитость.

После этого она перемещает камеру на стол и показывает китайскую банкноту.

«Вот такую китайскую денежку нашла. Смотрю на китайские деньги и хочу сказать: «Спасибо вам, китайцы, за карантин!» — заявила Милявская.

Подписчики певицы оценили ее юмор и похвалили ее навыки стилиста.

«Молодец, душа воет, а юмор берет верх», — пишет @koteika113. «Смотрите аккуратней с купюрой, может она с коронавирусом!» — предостерегает Лолиту @viktoriyak417. «Красотка наша! Прядь вас не портит! Зато дома, без риска!» — комментирует @forever.mlm14.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.