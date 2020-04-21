В Приморье рассказали, кто тяжелее переносит коронавирус

Владивосток, 21 апреля. Глава Минздрава Приморского края Анастасия Худченко сообщила, что мужчины переносят COVID-19 тяжелее женщин.

В регионе зафиксировано 104 случая заболевания коронавирусной инфекцией, два человека умерли, выписаны семь пациентов. По словам Худченко, у более чем 50% больных наблюдется пневмония.

«Из госпитализированных сейчас людей больше 50% — это пневмония, если есть пневмония… — это всегда средняя степень тяжести, у кого-то она течет нормально, у кого-то быстро прогрессирует и осложняется дыхательной недостаточностью. Причем мужчины — в зоне риска, они почему-то тяжелее, чем женщины, переносят саму инфекцию и чаще дают фатальные осложнения», — рассказала глава регионального Минздрава.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что рассчитывает на спад эпидемии коронавируса в России к лету, сообщает RT.

«Безусловно, этого всем хочется, и не меньше — медицинским работникам. Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнет спадать, и дальше уже все будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках», — сказал Мурашко.

Министр добавил, что российская система здравоохранения имеет все необходимое для борьбы с коронавирусом.

Масштабная вспышка пневмонии началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позднее выяснилось, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных новым вирусом во всем мире превышает 2,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 170 тысяч человек.

В России зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения коронавирусом, 405 человек скончались. Более 3,3 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.