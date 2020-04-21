Трамп решил приостановить иммиграцию в США

Москва, 21 апреля. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении подписать указ, приостанавливающий иммиграцию в страну ради сохранения рабочих мест для американцев в условиях пандемии.

«Учитывая атаку со стороны невидимого врага, а также необходимость защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу распоряжение о приостановке иммиграции в США!» — сообщил Трамп у себя в Twitter.

Внутри Соединенных Штатов, трамповская риторика об «иностранном происхождении» коронавируса подвергается критике за подпитку антииммигрантских настроений в государстве.

Напомним, что Дональд Трамп выбрал в качестве одного из пунктов своей предвыборной программы иммиграционную реформу. Одержав победу на выборах в 2016 году, новоиспеченный президент принялся за строительство стены на границе с Мексикой. Также Трамп ограничил въезд в США для граждан семи государств, преимущественно мусульманских, мотивировав это якобы защитой от терроризма.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.