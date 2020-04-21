Пушков призвал неверящих в эпидемию коронавируса опомниться

Москва, 21 апреля. Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков призвал отрицающих эпидемию коронавируса опомниться.

Он ретвитнул 16-страничный некролог об умерших от коронавируса, который был ранее опубликован американским изданием The Boston Globe.

«И еще находятся такие, кто утверждает, что эпидемия чуть ли не выдумана. Опомнитесь», — обратился он к подписчикам у себя в Twitter.

Ранее Алексей Пушков раскритиковал у себя в Twitter заместителя главы Минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить медиков самостоятельно шить бахилы в условиях пандемии коронавируса.

Вчера оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом сообщил, что в столице скончались еще 29 пациентов с COVID-19. Согласно сообщению ведомства, возраст жертв составил от 31 до 94 лет. У большинства умерших имелись хронические заболевания. Общее число жертв коронавируса в Москве составляет 233 человека.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».