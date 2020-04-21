Дачников предупредили о трех апрельских днях, неблагоприятных для посадок

Москва, 21 апреля. Дачников предупредили о трех неблагоприятных для посадок апрельских днях лунного календаря.

Не рекомендуют ничего сажать 21 и 22 апреля — на убывающей Луне. Лучше в эти дни заниматься обрезкой кустов и деревьев, уничтожать вредителей, подготавливать почву под посев, проводить мульчирование и прополку.

В Новолуние, 23 апреля любые посевы и посадки категорически запрещены. Идеальное время для посева салата и капусты 24 апреля. В этот день Луна будет находиться в созвездии Тельца. С 25 по 27 апреля можно сажать вьющиеся и бобовые растений, удалять лишние побеги, заниматься мульчированием и прополкой. Также в эти дни можно готовить место под грядки и газоны.

Томаты, огурцы, капусту, бахчевые, перец, баклажаны, патиссоны, фасоль, кабачки рекомендуется сажать 28 и 29 апреля. Для посадки кустарников и деревьев подойдет 30 апреля.

Ранее некоторые специалисты предположили, что дачникам, возможно, следует воздержаться от перекапывания огородов, поскольку эта процедура не приносит никакой пользы.

Сторонники перекапывания утверждают, что процедура помогает избавляться от вредителей и сорняков, улучшить циркуляцию воздуха в почве, сделать ее более рыхлой.

Их оппоненты настаивают, что перекапывание впустую забирает время и силы человека. По их словам, избавиться от сорняков намного быстрее можно при помощи обычной тяпки или плоскореза. Против вредителей эффективнее помогут специализированные препараты или просто местные микроорганизмы.

Критики перекапывание также усомнились в необходимости повышать рыхлость почвы. По их словам, с этим справится перегной, который нужно раз в несколько лет в больших количествах вносить в почву. По мнению противников перекапывания, в этом случае урожайность на участке заметно повысится.