Биолог назвала сроки создания вакцины от коронавируса

Москва, 21 апреля. Препараты от коронавируса и вакцина могут появиться лишь через 1,5 года, заявила доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева.

Биолог заявила, что уже несколько лабораторий заняты разработкой вакцины, но процесс находится на стадии эксперимента, которая продлится до середины лета. После этого ученые приступят к клиническим испытаниям, состоящим из трех фаз.

«На первой вакцину проверяют на здоровых людях и добровольцах. На второй — на небольшой когорте больных, обычно это несколько десятков человек. На третьей вакцину испытывают на тысячах больных», — говорит Молдогазиева.

По ее словам, третья фаза испытаний может проходить одновременно в нескольких центрах и даже в разных государствах. Специалист отмечает, что на клинические испытания может потребоваться до 2-3 лет. Коронавирус — мировая проблема, поэтому все лаборатории работают в интенсивном режиме.

«Предположительно, 1,5 года потребуется на разработку вакцины. То же касается и новых лекарств», — резюмировала специалист.

Согласно последним данным, в России выявлено около 47 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели почти 3,5 тыс. человек.

Ранее главный врач московской клинической больницы №1 Татьяна Шаповаленко сообщила, что антималярийные препараты показывают неплохую эффективность при лечении коронавируса, подчеркнув, что их нельзя принимать в профилактических целях.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.