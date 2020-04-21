Вирусолог развеял миф об искусственном происхождении коронавируса

Москва, 21 апреля. Замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, вирусолог Александр Семенов развеял популярные мифы о коронавирусе.

Ранее французский ученый, нобелевский лауреат Люк Монтанье высказал мнение, что «с вирусом произошла манипуляция» и в него добавили частицы ВИЧ, сообщила «Газета.ру». Монтанье предположил, что создавшие коронавирус специалисты «хотели произвести вакцину против СПИДа».

Семенов отметил, что существуют «эксперт», которые склонны к конспирологии, но не имеют профессиональных знаний.

«В SARS-CoV-2 есть структуры гомологичные, то есть похожие на структуры вируса иммунодефицита человека. Тут же появляются какие-то «эксперты» и утверждают: ученые встроили в коронавирус участки генома ВИЧ. Ну, это же бред! В любом РНК-содержащем вирусе будут гомологичные структуры» — рассказал вирусолог в интервью газете «Известия».

По мнению Семенова, рассуждения об искусственном происхождении SARS-CoV-2 могут быть нужны желающим скрыть допущенные при проведении противоэпидемических мероприятий упущения или некомпетентность системы здравоохранения.

Также эксперт прокомментировал миф о том, что среди заболевших COVID-19 курильщики составляют не более 1,4%. По его словам, это «непроверенная информация». Семенов подчеркнул, что своими глазами видел, что курильщики тоже болеют.

Эпидемия коронавируса нового типа началась в Китае в декабре прошлого года. Очагами заболевания в настоящее время являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии.