Россияне смогут лечиться в воинских частях

Москва, 21 апреля. Министерство обороны РФ подготовило правила, согласно которым гражданские лица будут иметь возможность получить медпомощь в воинских частях, сообщают «Известия».

Согласно приказу министра обороны «Об особенностях организации оказания медицинской помощи в медицинских подразделениях ВС», помимо военнослужащих смогут получать помощь и другие категории граждан, при условии, что в их населенном пункте отсутствует другие медучреждения. В первую очередь, это касается родственников действующих служащих, а также отставных офицеров с выслугой 25 лет , а также их семей. По согласованию, помощь смогут получать и представители других силовых структур: Росгвардия, ФСБ, МЧС. Отмечается, что категории, не вошедшие в этот список, смогут получать помощь в «экстренной форме».

Как подчеркивает издание, до недавнего времени право на медпомощь во врачебных учреждениях ВС имели право исключительно военнослужащие. Их семьи могли лечиться в госпиталях округов и флотов, а также медицинских частях, расположенных в Москве и Петербурге.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии в рамках акции, приуроченной к Национальному дню донора, сдали кровь в подмосковном Реутове. Служащие подразделений ГУ Росгвардии по Московской области совместно с областной станцией переливания крови продолжают донорскую акцию «От сердца к сердцу». Первыми кровь сдали сотрудники ОМОН «Пересвет».