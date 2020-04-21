Историк моды Васильев рассказал, когда выпишут Бабкину

Москва, 21 апреля. Соведущий певицы Надежды Бабкиной по телепередаче «Модный приговор», историк моды Александр Васильев заявил, что исполнительницу выпишут из больницы не раньше, чем через две-три недели.

Васильев также находится в больнице с двусторонней вирусной пневмонией. Историк моды считает, что заразился от Бабкиной, но не винит в этом соведущую.

«Она в том виновата? Нет, конечно. Она сама тяжело заболела: находилась в медикаментозной коме. Сейчас настолько слаба, что не может говорить. И это неудивительно, к своему юбилею она похудела на 23 килограмма - красоты ради. И это тоже могло повлиять на течение болезни», — цитирует Васильева Kp.ru.

Бабкину госпитализировали с подозрением на коронавирус 1 апреля. Певица на протяжении двух недель пыталась заниматься самолечением, позволив болезни прогрессировать. Когда Бабкина поняла, что ее самочувствие лишь ухудшается, она вызвала скорую.

В больнице у певицы диагностировали двустороннюю пневмонию. Состояние Бабкиной быстро ухудшалось. Врачам пришлось подключить пациентку к аппарату искусственной вентиляции легких и ввести ее в искусственную кому, чтобы добиться стабилизации. И лишь недавно певица вновь пришла в сознание.

Исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин накануне заявил, что Бабкина продолжает лечение в больнице, о ее выписке пока речи не идет, сообщает «Газета.ру».