Москва, 21 апреля. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко объяснил, что происходит с коронавирусом в теле человека после выздоровления. Об этом специалист рассказал в интервью для радио Sputnik.

Отмечается, что все большее число россиян становятся донорами плазмы для лечения коронавируса. Кровь поборовших инфекцию содержит антитела к заболеванию, поэтому она может помочь для лечения инфицированных.

Прокопенко считает, что существует риск того, что после выздоровления вирус все еще останется в организме человека.

«Не исключен вариант, что человек переболел и, когда мы берем анализ из носоглотки, то обнаруживаем, что там чисто. При этом вирус мог уйти из носоглотки и остаться в легких или еще в каких-то органах, как это происходит с другими вирусами», — отмечает специалист.

Он говорит, что точный ответ на данный вопрос можно будет дать не раньше, чем через полгода.

Прокопенко подчеркивает, что далеко не все вирусы, остающиеся в организме человека, являются опасными. По его словам, вирусы способен просто сожительствовать и не вызывать никаких болезней.

Ранее замглавы НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов говорил, что у заболевших COVID-19 может наблюдаться потеря обоняния из-за того, что коронавирус способен проникать в нервную ткань.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».