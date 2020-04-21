Вице-президент «Лукойла» рассказал, отразится ли обвал нефти на российской экономике

Москва, 21 апреля. Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун рассказал, как отразится на российской экономике падение цен на нефть до отрицательной отметки.

По словам Федуна, обвал цен — это «чисто технический момент», связанный с закрытием майских контрактов. Он напоминает, что это не физические объемы нефти, а контракты, которые торгуются.

«На один нормальный литр нефти, который физический, примерно торгуется до ста литров так называемой бумажной нефти, которую как фантики друг другу перепродают», — объясняет предприниматель.

Он подчеркивает, что ситуация демонстрирует, что исчерпываются возможности по хранению нефти.

«Нефть никто не берет из-за коронавируса, а производители не останавливают добычу, поскольку думают, что должны быть конкуренты, которые «умрут» раньше», — отмечает Федун.

Вице-президент «Лукойла» говорит, что главный американский хаб в Кушинге на данный момент заполнен. Он отмечает, что июльские контракты «прибьют» хранилище, если ситуация не разрешится. С подобной ситуацией люди сталкиваются впервые.

Федун утверждает, что маркам Urals и Brent не грозит такая ситуация, благодаря новому соглашению ОПЕК+. Он говорит, что поставляемая из России нефть отправляется в Китай и Европу, где есть большие хранилища, которые имеют еще достаточно места.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что падение фьючерсов на нефть до отрицательных показателей является краткосрочным явлением, отметив, что это в первую очередь финансовая история, а не топливная.