Идрис Эльба рассказал, как его жизнь «перевернулась» после заражения COVID-19

Нью-Йорк, 21 апреля. Британский актер Идрис Эльба заявил, что, несмотря на «легкие» симптомы заболевания, после заражения коронавирусом их жизнь с супругой Сабриной Даур Эльбой «перевернулась». Об этом сообщает Associated Press.

Звездная пара во время болезни находилась в штате Нью-Мексико (США), но планирует вернуться в Лондон в ближайшее время, отмечают в агентстве.

Артист назвал опыт с заболеванием COVID-19 «определенно страшным, тревожным и нервным». Эльба подчеркнул, что «это был определенно просто полный переворот». Актер также предположил, что в память о пандемии мир должен устраивать неделю карантина каждый год.

«Я думаю, что каждый год мир должен проводить неделю карантина, с тем чтобы просто помнить это время. Помнить друг друга. Я действительно так думаю», — подчеркнул он.

Супруги Эльба являются послами доброй воли ООН. Они объединили усилия с Международным фондом сельскохозяйственного развития, чтобы запустить фонд в 40 миллионов долларов. Артист считает, что от пандемии коронавируса в наибольшей степени пострадают именно жители сельской местности и бедных регионов.

Эльба сообщил, что заразился коронавирусом 16 марта.

«Этим утром я получил положительный результат на Covid-19. Я чувствую себя хорошо, пока у меня нет симптомов, но я самоизолировался», — цитирует артиста «Газета.ру».

Идрис Эльба родился 6 сентября 1972 года в Лондоне. Актер наиболее известен по ролям в фильмах: «28 недель спустя», «Рок-н-рольщик», «Мальчики-налетчики», «Темная башня» и трилогии «Тор».