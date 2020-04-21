Вирусолог объяснил потерю обоняния у зараженных коронавирусом

Москва, 21 апреля. Потеря обоняния у пациентов с COVID-19 может произойти из-за того, что вирус SARS-CoV-2 может проникать в нервную ткань, сообщает замглавы НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов.

Специалист говорит, что помимо поражения дыхательных путей SARS-CoV-2 также вызывает острый гепатит и конъюнктивит. По его словам, исследователи выяснили, что коронавирус способен проникать в почки и нервную ткань.

«Потеря обоняния происходит у очень большого количества заболевших (около 60%) и говорит о том, что вирус взаимодействует напрямую с нервной тканью. В том числе, наблюдаются и спутанность сознания, и эпизоды поражения центральной нервной системы», — объясняет Семенов.

Он отмечает, что поскольку 4 месяца назад еще не было ничего известно о новом вирусе, то было непонятно насколько многогранен возбудитель COVID-19.

Ранее заслуженный врач России, профессор Александр Карабиненко заявил, что у него нет уверенности в скором завершении эпидемии коронавируса в России. Он считает, что она может продлиться до конца лета.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.