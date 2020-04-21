Известный врач считает, что эпидемия COVID-19 в РФ продлится до конца лета

Москва, 21 апреля. Терапевт, пульмонолог, заслуженный врач России, профессор Александр Карабиненко заявил, что у него нет уверенности в скором завершении эпидемии коронавирусной инфекции в России.

«Новая инфекция следует тем же законам, что и предыдущие. Но она действительно более агрессивная, и на самом деле пациентов, которые носят коронавирус, может быть значительно больше, чем официально зарегистрированных», — цитирует Карабиненко газета «Известия».

Эксперт допустил, что эпидемия COVID-19 продлится в России до конца лета. Однако, по словам известного врача, вокруг коронавируса раздуто много паники. Он считает, что для лечения инфекции ресурсов медицины должно хватить. В то же время Карабиненко призвал общество свыкнуться с новой реальностью: раз вирус попал в лимфоидную ткань человека, он будет жить там долго.

Заведующий кафедрой Российского национального исследовательского медицинский университета имени Пирогова Александр Чучалин подчеркнул, что вспышка COVID-19 началась в конце февраля и, следуя законам эпидемической волны, продлится 3,5–4 месяца.

В России, согласно последним данным, зарегистрировали свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом, излечились почти 3,5 тысячи пациентов, 405 человек умерли.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что наиболее частыми жалобами, поступающими от населения во время карантина, являются сообщения о нехватке средств защиты в аптеках, а также проблемы, связанные с тестированием на коронавирус. Она также рассказала, что врачи сообщали о недостатке костюмов защиты. Граждан же волнует невозможность провести тестирование на COVID-19 «в шаговой доступности и по доступной цене».