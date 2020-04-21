Трамп считает краткосрочной ситуацию с обвалом цен на нефть

Вашингтон, 21 апреля. Президент США Дональд Трамп считает падение фьючерсов на нефть до отрицательных показателей краткосрочным явлением, подчеркнув, что это касается в большей мере финансов, чем нефти.

«Да мы в негативной зоне. Но это все ненадолго. Это на краткий срок... Многие люди просто попали в неудобную ситуацию… Это больше финансовая история, чем ситуация с нефтью», — заявил американский президент.

По его мнению, в течение месяца цена на нефть вырастет до 25-28 долларов за баррель. Он подчеркнул, что раньше никто ничего не слышал о негативной стоимости нефти, и выразил уверенность, что это краткосрочное явление.

Напомним, что 20 апреля впервые в истории стоимость американской нефти упала ниже ноля. Майские фьючерсы на нефть марки WTI достигли значений в -40 долларов за баррель. Причиной стали опасения инвесторов из-за переполненных на фоне пандемии коронавируса нефтехранилищ.

Снижение стоимости нефти началось в начале марта на фоне новостей, что государствам ОПЕК+ не удалось договориться о дополнительном сокращении добычи ресурсов в условиях падения спроса на фоне пандемии коронавируса.

Ранее американское издание The Washington Post опубликовало подборку мнений различных финансовых экспертов, которые дали экспертную оценку рекордному падению цен на нефть, а также последствиям этого кризиса.