Госдеп США угрожает Турции санкциями за покупку С-400

Вашингтон, 21 апреля. Госдепартамент США в очередной раз напомнил Турции о том, что приобретение ею российских зенитных ракетных систем С-400 может привести к введению Вашингтоном санкций в отношении Анкары, сообщает Reuters.

«Мы продолжаем на самых высоких уровнях отмечать, что сделка по приобретению С-400 является предметом продолжающихся дискуссий о введении санкций CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». — прим. ФАН), она также остается помехой в двусторонних отношениях и сотрудничестве внутри НАТО», — сообщила пресс-секретарь ведомства Морган Ортэгус.

Она выразила уверенность в том, что президент Турции Эрдоган разделит их позицию.

Напомним, что РФ и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку ЗРС С-400. Турция стала первой страной НАТО, которая приобрела у России эти системы. Данное решение было негативно воспринято в Соединенных Штатах. Вашингтон оказывает давление на Анкару, чтобы та отказалась от покупки российской техники. В частности, США уже исключили Турцию из программы производства самолетов F-35.

В прошлом месяце в Пентагоне сообщали, что США не будут передавать Турции свои зенитно-ракетные комплексы Patriot, о которых та просит, пока Анкара не вернет России полученные у нее ранее комплексы С-400.