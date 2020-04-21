Семь сотрудников саровского ядерного центра заразились коронавирусом

Саров, 21 апреля. Семь сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики в Сарове (Нижегородская область) заболели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

По его словам, в отрасли на контроле держат 47 случаев инфицирования COVID-19, снят с контроля 31 человек. Лихачев отметил, что в «атомных городах» количество заражений коронавирусом растет.

Гендиректор «Росатома» подчеркнул, что ситуация в разных городах отличается. В большинстве из них случаи заболеваний единичные, в некоторых их вообще нет.

«Есть третья категория городов, где случаев положительного тестирования уже больше десятка. Отдельно выделю Саров. Сейчас там 23 человека с подтвержденным диагнозом», — сообщил Лихачев.

В начале апреля из поездки на российский курорт в город вернулась семейная пара пенсионеров, от которых в Сарове началась цепочка заражений. Пенсионеров навещали родственники и соседи по подъезду, через неделю после возвращения у обоих была диагностирована коронавирусная инфекция. Диагноз позднее подтвердился у соседей и родственников пенсионеров, включая сотрудников саровского ядерного центра.

«Через контакты инфекцию получили и семь сотрудников ВНИИЭФ. К счастью, у всех заразившихся болезнь протекает в легкой форме. Сейчас все, кто контактировал с заболевшими, это свыше 100 человек, находятся на карантине», — цитирует Лихачева РИА Новости.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту общее количество зараженных во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни почти 167 тысяч человек.

Только за сутки в Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом. Об этом со ссылкой на оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом сообщила «Газета.ру». Возраст пациентов составил от 31 года до 94 лет. У большинства умерших имелись сопутствующие заболевания, уточнили в штабе.