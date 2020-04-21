Медведев высказался за продажу нефти по принципу take or pay

Москва, 21 апреля. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предположил, что торговля нефтью в обозримом будущем будет реализовываться за счет принципа take or pay («бери или плати»).

Напомним, что 20 апреля нефть марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений. Котировки достигали -40,3 долларов за баррель.

По словам Медведева, ситуация с обвалом цен должна стать предметом внимательного анализа, так как она подрывает восстановление мировой экономики.

«Вероятно, в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» (take or pay)», — написал зампред Совбеза РФ у себя в Facebook.

«Бери или плати» (take or pay) — распространенная норма построения договоров о поставках энергоносителей крупным покупателям. В ее рамках поставщик обязуется предоставить товар вплоть до оговоренных в контракте максимальных объемов, а покупатель обязуется оплатить определенную часть этих объемов, независимо от того, сколько он закупил.

Ранее экономист Антон Шабанов заявил, что обрушение стоимости майского фьючерса на нефть WTI до рекордно низких значений является следствием игр на «бумажном рынке» и не имеет никакого отношения к ценам на физическую нефть, а также не окажет никакого влияния на курс рубля.