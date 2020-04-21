Украинские туристы в Индии прятались от коронавируса в пещере

Нью-Дели, 21 апреля. Шесть иностранных туристов, включая двоих украинцев, прятались в индийских пещерах, пытаясь пересидеть введенный в Индии из-за COVID-19 жесткий карантин. Об этом пишет Daily Mail.

Иностранцев местные полицейские обнаружили возле Ришикеша в штате Уттаракханд, на севере Индии. Их отправили на 14-дневный карантин. Симптомов коронавируса не выявили ни у одного из задержанных.

Помимо украинских туристов в группу входили граждане Непала, США, Турции и Франции. По словам инспектора полиции Раджендры Сингха Катхайта, среди туристов были две женщины.

Иностранцы объяснили полицейским, что прятались в пещерах с 24 марта. Изначально они проживали в регионе Муни Ки Рети в гостинице, но когда деньги начали заканчиваться, купили продукты и другие припасы и отправились к пещерам.

Покупать необходимые вещи группе помогал гражданин Непала, отметили в полиции.

Строгий комендантский час действует в Индии из-за распространения коронавируса с конца марта. Людям разрешено покидать дома только для получения основных услуг, к примеру, для покупки лекарств или продуктов.

Ранее индийская полиция обнаружила группу из 10 туристов из Израиля, Австралии, Мексики и нескольких европейских стран, которые бродили у побережья реки Ганг. Так как иностранцы не сумели привести законных доводов в свою пользу, их наказали, заставив каждого 500 раз написать фразу: «Я не соблюдал правила карантина, прошу прощения!».

По словам полицейского, туристы сперва отказывались писать фразу 500 раз, но узнав, что им грозит внесение в черный список и запрет на въезд в Индию, то они согласились.